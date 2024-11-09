MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 8 Kasım Cuma MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, heyecan dolu ödül için bir kez daha mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 8 Kasım Cuma MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...
MasterChef Türkiye’nin 8 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanan ödül oyunu, heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu haftaki dış çekim için yarışmacılar Antalya’nın büyüleyici Side Antik Kenti'ne konuk oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 8 Kasım Cuma MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...
8 KASIM CUMA MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR?
8 Kasım Cuma günü oynanan oyunda ödül 150 bin TL oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te 150 bin TL’lik büyük ödül için gerçekleşen heyecan dolu yarışmada, günün sonunda kazanan belli oldu ve bu haftanın büyük ödülünü Semih elde etti.
Etiketler: #MasterChef #MasterChef ödül oyunu #Masterchef Türkiye
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