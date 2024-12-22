MasterChef'te ceketi kim kazandı? 21 Aralık 2024 günü MasterChef'te 6. ceketi kim giydi?

MasterChef Türkiye’de heyecan doruk noktasına ulaştı. Şimdiye kadar 5 yarışmacı şef ceketini giymeye hak kazanırken, finalde Onur ve Şirin arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef'te ceketi kim kazandı? 21 Aralık 2024 günü MasterChef'te 6. ceketi kim giydi?

MasterChef'te ceketi kim kazandı? 21 Aralık 2024 günü MasterChef'te 6. ceketi kim giydi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:33

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir akşam geride kaldı. Yarışmaların sonunda ilk 6'ya kalan yarışmacılar belli oldu. Tezgahlarının başına geçen Şirin ve Onur arasında büyük bir mücadele yaşandı. Son ceketi kazanan isim belirlenirken, diğer yarışmacı ise hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, MasterChef'te ceketi kim kazandı? 21 Aralık 2024 günü MasterChef'te 6. ceketi kim giydi? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te en başarılı tabağı hazırlayan Onur, şef ceketi için mücadele etme şansını elde etti.


Etiketler: #MasterChef #Masterchef Türkiye

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