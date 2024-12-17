MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık'ta MasterChef'te kim elendi? MasterChef ilk 6'ya kim kaldı?
MasterChef 2024'te eleme gecesinin ardından ise yarışmacılar hafta boyu dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık'ta MasterChef'te kim elendi? MasterChef ilk 6'ya kim kaldı?
MasterChef Türkiye'te takım oyunları sona erdi. Yarışmacı sayısının 7'ye düşmesi sonucunda MasterChef'te rekabetin dozu arttı. MasterChef'te her gün kaşık almış bir tabak yapılacak. Başarılı olan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlık alacak. İlk etabın konusu MasterChef Hasan'ın daha önce kaşık aldığı 'Ormanda İlkbahar' tatlısı olurken, ikinci etabın konusu ise 'kuzu kulağı ve isot salçasından yaratıcı bir yemek oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık'ta MasterChef'te kim elendi? MasterChef ilk 6'ya kim kaldı?
MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?
MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterecek. İlk 6'ya giren yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF'TE SON 7'YE KİMLER KALDI?
- Kerem
- Şirin
- Onur
- Beyza
- Erim
- Semih
- Eda
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.
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