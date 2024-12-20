MasterChef'te ilk 6'ya giren 4. yarışmacı kim oldu? 19 Aralık'ta MasterChef Türkiye'de kim dokunulmazlığı kazandı?

MasterChef'te ilk 6'ya giren 4. isim araştırılıyor. Peki, MasterChef'te ilk 6'ya giren 4. yarışmacı kim oldu? 19 Aralık'ta MasterChef Türkiye'de kim dokunulmazlığı kazandı?

MasterChef'te ilk 6'ya giren 4. yarışmacı kim oldu? 19 Aralık'ta MasterChef Türkiye'de kim dokunulmazlığı kazandı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:30

MasterChef Türkiye'te takım oyunları sona erdi. Yarışmacı sayısının 7'ye düşmesi sonucunda MasterChef'te rekabetin dozu arttı. MasterChef'te her gün kaşık almış bir tabak yapılacak. Başarılı olan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlık alacak. Peki, MasterChef'te ilk 6'ya giren 4. yarışmacı kim oldu? 19 Aralık'ta MasterChef Türkiye'de kim dokunulmazlığı kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

MASTERCHEF'TE SON 7'YE KİMLER KALDI?

Kerem

Şirin

Onur

Beyza

Erim

Semih

Eda

MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?

MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterecek. İlk 6'ya giren yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Beyza oldu.

İlk etabın konusu MasterChef Hasan'ın daha önce kaşık aldığı 'Ormanda İlkbahar' tatlısı olurken, ikinci etabın konusu ise kuzu kulağı ve isot salçasından yaratıcı bir yemek oldu. 

İLK 6'YA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun birincisi Metin Yavuz gecenin konuğu oldu. Metin'in 'Soğanlama' yarışmacılardan istenen yemek oldu. Gecenin sonunda en yüksek puanı alarak 6'ya yazdıran ikinci isim Kerem oldu.

İLK 6'YA GİREN 3. İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te üçüncü gecede konuk olan isim Barbaros Yoloğlu oldu. Gecenin sonunda ilk 6'ya giren 3. isim Semih oldu.

İLK 6'YA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?

İlk 6'ya giren 4. isim Erim oldu.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #masterchef eleme potası #masterchef eleme

İlgili Haberler

MasterChef Türkiye’de gergin anlar: Eda ve Beyza neden tartıştı?

MasterChef Türkiye’de gergin anlar: Eda ve Beyza neden tartıştı?
Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü davada yeni gelişme: Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!

Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü davada yeni gelişme: Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!
MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi

MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler