Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:30

Güncelleme: 20.12.2024 - 00:30

MasterChef Türkiye'te takım oyunları sona erdi. Yarışmacı sayısının 7'ye düşmesi sonucunda MasterChef'te rekabetin dozu arttı. MasterChef'te her gün kaşık almış bir tabak yapılacak. Başarılı olan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlık alacak. Peki, MasterChef'te ilk 6'ya giren 4. yarışmacı kim oldu? 19 Aralık'ta MasterChef Türkiye'de kim dokunulmazlığı kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

MASTERCHEF'TE SON 7'YE KİMLER KALDI?

Kerem

Şirin

Onur

Beyza

Erim

Semih

Eda

MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?

MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterecek. İlk 6'ya giren yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Beyza oldu.

İlk etabın konusu MasterChef Hasan'ın daha önce kaşık aldığı 'Ormanda İlkbahar' tatlısı olurken, ikinci etabın konusu ise kuzu kulağı ve isot salçasından yaratıcı bir yemek oldu.

İLK 6'YA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun birincisi Metin Yavuz gecenin konuğu oldu. Metin'in 'Soğanlama' yarışmacılardan istenen yemek oldu. Gecenin sonunda en yüksek puanı alarak 6'ya yazdıran ikinci isim Kerem oldu.

İLK 6'YA GİREN 3. İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te üçüncü gecede konuk olan isim Barbaros Yoloğlu oldu. Gecenin sonunda ilk 6'ya giren 3. isim Semih oldu.

İLK 6'YA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?

İlk 6'ya giren 4. isim Erim oldu.