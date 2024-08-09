Yayınlanma: 09.08.2024 - 00:47

Güncelleme: 09.08.2024 - 00:47

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında, bu akşam ikinci takım oyunu oynandı. Takım oyunu sonucunda kaybeden takımda dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef'te kazanan takım kim oldu? İşte, ayrıntılar...

8 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ MASTERCHEF'TE KAZANAN TAKIM KİM OLDU?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, İspanya mutfağına ait lezzetleri hazırlamak için yarıştı. En başarılı tabakları ise Mehmet, Danilo ve Somer Şefler değerlendirdi. Bu heyecan dolu mücadelede kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'in 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümünde, İspanyol mutfağının en iyi lezzetlerini hazırlamak için yarışan takımlardan mavi takım kazanan oldu, kırmızı takımda dokunulmazlığı ise Eda kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümünde takımlar, en iyi İspanyol lezzetlerini ortaya koymak için kıyasıya bir mücadele verdi. Bu mücadelede kazanan mavi takım olurken, kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Dokunulmazlık oyununu kazanan Eda, eleme potasına göndermek üzere Çağlar'ı seçti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. Serhat

2. Deniz

3. Beyza

4. Muratcan

5. Çağlar

6. Ayşe