MasterChef Ayşe kimdir? MasterChef Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli?
MasterChef Türkiye ana kadrosu ile yarışmalara başladı. MasterChef Ayşe ilk bölümde kırmızı takım kaptanlığına seçildi. Peki, MasterChef Ayşe kimdir? MasterChef Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli?
İlk kaptanlık oyunu ile başlayan yeni sezon MasterChef Türkiye'de ilk kırmızı takım kaptanı Ayşe Ekiz oldu. Online olarak aşçılık eğitimi aldığını söyleyen Ayşe, ilk turda demi glace soslu kuzu pirzola yaparak şeflerden üç evet almıştı. Peki, MasterChef Ayşe kimdir? MasterChef Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli?
MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?
MasterChef Ayşe Afyonkarahisar'da çiftçilik yapıyor. 26 yaşındaki Ayşe Ekiz Tarım ve hayvanlıkla uğraşırken online olarak aşçılık eğitimi aldığını belirtti.
Atşe Ekiz ilk turda demi glace soslu kuzu pirzola yaparak şeflerden evet almayı başarmıştı.
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