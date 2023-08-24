Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:41

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:41

MasterChef'te eleme potasına giren isimler belli oldu. Viyana usulü dana şinitzel yapan yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 23 ağustos MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Alican haftanın 3. adayı olarak Dilara'nın ismini verdi.

Gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı Ayaz oldu. Böylece MasterChef'te bu hafta eleme adayları Tolga, Gamze, Dilara ve Ayaz olarak belirlendi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda şefler yarışmacılardan 'eton mess' tabağını istedi. Süre ise 50 dakika olarak belirlendi.

Süre sonunda şefler hazırlanan tabakları değerlendirdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isim Alican oldu.