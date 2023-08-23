MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Ağustos MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 00:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 00:07

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı “MasterChef Türkiye All Star”da tüm sezonların en iyi yarışmacıları tezgah başına geçti. “MasterChef Türkiye All Star”da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Kendi sezonlarına damga vurmuş yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini ortaya koyup Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın beğenisini kazanarak dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Tahsin'in kaptanlığında mavi takım, Sergen kaptanlığında da kırmızı takım Osmanlı mutfağından yemekleri yapmak için karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesi sonrası ilk elemem oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYI KİM?

Şeftaliden yaratıcı yemekler yapmak için yarışan mavi takımda dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan isim Dilara oldu. Dilara eleme adayı olarak Tolga'nın ismini verdi.