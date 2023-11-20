Yayınlanma: 20.11.2023 - 23:13

Güncelleme: 20.11.2023 - 23:13

MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı oyunda günün konsepti içli köfte oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı Alican oldu. Alican ise kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Alican (Kaptan)

Cemre

Sergen

Hasan

Barbaros

Dilara

KIRMIZI TAKIM

Batuhan (Kaptan)

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Eren

Esra