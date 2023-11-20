MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?
MasterChef yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı. İçli köfte yapan yarışmacılar kıyasıya yarıştı. MasterChef'i takip eden izleyeciler mavi ve kırmızı takımın nasıl olduğunu merak etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı oyunda günün konsepti içli köfte oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı Alican oldu. Alican ise kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Alican (Kaptan)
Cemre
Sergen
Hasan
Barbaros
Dilara
KIRMIZI TAKIM
Batuhan (Kaptan)
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Eren
Esra
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