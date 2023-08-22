Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:52

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:52

Dün akşam yayımlanan MasterChef All Star'da kaptanlık yarışında nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrası mavi ve kırmızı takım kaptanlarının kim olduğu merak edildi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos 2023 MasterChef'te kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

21 Ağustos 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde kaptanlık oyununu için mücadele edildi.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

En lezzetli hamburger tarifini yapan ve birinci seçilen isim Tahsin oldu. Böylelikle yedinci haftanın mavi takım kaptanı Tahsin seçildi.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Sergen'i seçti.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

Berker Başmanav, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert ve Rıfat.