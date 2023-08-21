MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? Yaptığı hata yüzünden MasterChef hayallerine veda etti!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 00:14

Güncelleme: 21.08.2023 - 00:14

MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda ediyor. İzleyiciler, MasterChef All Star'da dün akşam kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef eleme potasından kurtulan ilk isim Sergen oldu. Yarışmacılar iki turlu eleme gecesi yaşadılar. Üç yarışmacı potadan kurtulacak kalan isimler ise yaratıcılık yemeği yaparak elenmekten kurtulmaya çalıştılar.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında eleme oyununun ilk etabında en başarılı yemeği hazırlayan Sergen oldu. Eleme oyununda ikinci ise Azize oldu. Eleme turunda en başarılı üçüncü tabağı yapan isim Esra oldu.

Alican, eleme oyunu ilk etabında servis tabağını ocakta unuttuğu için şefler tarafından yemeği tadılmadı. Bu yüzden eleme oyununun ikinci etabında yarışmak zorunda kaldı.

Böylece eleme turunun ikinci etabında Sefa, Ayaz, Alican ve Rıfat yarıştı.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Kritik eleme oyunu 2. etabında, Sefa, Ayaz, Alican ve Rıfat şefin imza yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele verdi.

Potadaki isimler, Somer Şef'in imza yemeği Lahm-ı Kiraz'ı yaptı. Turun kazananı Alican, ikinci ise Sefa oldu.

MasterChef eleme oyunun ikinci turunda Rıfat ve Ayaz sona kaldı. MasterChef 6. haftada elenen isim ise Rıfat oldu.