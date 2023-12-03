MasterChef All Star'da son eleme adayı belli oldu

Yayınlanma: 03.12.2023 - 14:29

Güncelleme: 03.12.2023 - 14:31

MasterChef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Hintli Şef Amardeep Anand konuk oldu. Hint mutfağının başarılı şeflerinden olan Anand, Hint mutfağına ait Buzi Bafu & Tava Parata yemeğini hazırlamalarını istedi.

MasterChef All Star'da geçtiğimiz hafta elenerek hayallerine veda eden isim Alican olmuştu.

Hafta başından itibaren kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya bir rekabete tutuştu. Dün akşam ise haftanın 4. eleme adayını belirlemek için yarışmacılar tezgah başına geçti.

Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in yanı sıra konuk jüri üyesi Amardepp Anand yarışmacılardan ilk etapta Buzi Bafu & Tava Parata yemeğini hazırlamalarını istedi. Değerlendirmenin ardından yemeği rakiplerine göre en başarılı hazırlayan yarışmacılar belli oldu.

Buzi Bafu yemeğini en başarılı hazırlayan yarışmacı Cemre olurken Batuhan ve Sergen ikinci ve üçüncü isim oldu.

Bu sonuçlara göre Cemre, Batuhan ve Sergen potadan yer almaktan son anda kurtuldu ve yeni haftaya merhaba dedi.

Esra, Barbaros, Kıvanç, Tahsin ve Hasan ise ikinci etapta tekrar tezgah başına geçti.

MasterChef All Star'da son eleme adayı Esra oldu.