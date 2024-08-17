MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos 2024 MasterChef'te neler yaşandı? Bu hafta eleme potasında kimler var?

Yayınlanma: 17.08.2024 - 23:57

Güncelleme: 18.08.2024 - 00:07

MasterChef, 17 Ağustos Cumartesi akşamı yayımlanan bölümü ile izleyici buluştu. MasterChef'te son eleme adayı bu gece oynan oyun sonrası belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

MASTERCHEF'TE NELER YAŞANDI?

Yarışmanın ilk dakikalarında Ümmühan ve Beyza arasında tansiyon yükseldi. Beyza daha sonra Zeynep ile bir tartışma yaşadı. Yarışmacılar en iyi Fransız kişi yapmak için yarıştı. Yarışmaya Beril'in yaşadığı talihsiz an damga vurdu. Tartını fırından çıkarırken yere düşüren Beril gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Şef ise Beril'in tartı düşürmesine tepki gösterdi.

Yarışmanın ikinci aşamasında şefler yarışmacılardan 'incir' ile yaratıcı tabaklar çıkarmasını istedi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 isim eleme potasına dahil oldu. Bugün de eleme potasına eklenecek isim ve eleme adayı olan isimlerin dahil olduğu eleme potasından bir kişi Pazar günü yarışmaya veda edecek.

MasterChef'te haftanın yedinci eleme adayı belli oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şefin değerlendirmelerinin ardından haftanın sonuncu adayı belirlendi.

Haftanın son eleme adayı Ümmühan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Kerem

Kaan

Deniz

Emre

Ezgi

Zeynep