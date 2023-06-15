Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:42

Güncelleme: 15.06.2023 - 10:42

MasterChef All Star yarışması heyecanlı bir giriş yaparak gündemde yerini aldı. MasterChef All Star ile ilgili izleyicilerin en fazla merak ettikleri konu Somer Sivrioğlu'nun yarışmada neden olmadığı oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Mehmet Şef, Somer Şef'in ne zaman MasterChef'e döneceğini ve neden yarışmada olmadığını açıkladı. Peki, Mehmet Şef açıkladı! Somer Sivrioğlu MasterChef'e dönecek mi, ne zaman dönecek? Somer Şef MasterChef'te neden yok? İşte ayrıntılar...

SOMER SİVRİOĞLU MASTERCHEF'TE NEDEN YOK?

MasterChef All Star'ın Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümüne bağlanan Somer Şef neden programda yer almadığına dair yaptığı açıklamada, ''Birazcık geç kalacağım. Yapımcılarımız bu konuda çok anlayışlı davrandılar ve 'işlerini hallet, kafan rahat bir şekilde gel' dediler. Herkesi çok öpüyorum. Hepiniz çok heyecanlı görünüyorsunuz. Çocuklar hepinizi öpüyorum ve kucak dolusu sarılıyorum. Bu sezon inanılmaz bir sezon. Orada olmayı çok isterdim. Orada olamadığım için biraz üzgünüm. Verdiğimiz sözler var, onları halletmemiz gerekiyor. Şu anda sizlerle beraber olmayı çok isterdim. Elemeler çok heyecanlı geçecek eminim. Kadro şampiyonlar ligi gibi. İnanılmaz bir sene bizi bekliyor. Bir an önce buradaki işlerimi bitirip sizlere katılacağım. Çok yakında görüşürüz. Hepinize bol şans diliyorum'' dedi.

SOMER SİVRİOĞLU MASTERCHEF'E NE ZAMAN DÖNECEK?

MasterChef All Star'ın ilk bölümüne görüntülü olarak bağlanarak Avustralya'da olduğunu açıklayan Somer Sivrioğlu'nun açıklamalarının ardından Mehmet Şef, Somer Şef'in 4 hafta sonra aralarına yeniden katılacağını açıkladı. Somer Sivrioğlu'nun bu süre zarfında yarışmaya görüntülü bağlantılar yaparak konuk jüri olarak devam edeceği belirtildi.

HAPSİ İSTENİYOR

Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı.

MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı.

2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.