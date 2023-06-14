Somer Şef MasterChef'te olacak mı? MasterChef All Star'da Somer Şef olacak mı?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 18:24

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:24

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'in All Star sezonu izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. İzleyiciler, yeni sezonda jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR'DA SOMER ŞEF OLACAK MI?



Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama da yine Somer Şef'ten geldi. Sivrioğlu'nun açıklaması şu şekilde:



"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor."