Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:09

Güncelleme: 15.06.2023 - 10:09

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yarışmasında geçtiğimiz akşam yayınlanan ilk bölümünde yarışmacılar ana kadroya seçilebilmek için hünerlerini mutfak tezgahında sergilemeye başladı. MasterChef All Star'ın çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümünde 2018-2019 sezonunun yarışmacıları ana kadroya girmek için kıyasıya mücadeler etti. Peki, MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk isim kim? MasterChef All Star'ın ilk yarışmasını kim kazandı? İşte MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk isim...

MASTERCHEF ALL STAR İLK TURU KİMLER KAZANDI?

MasterChef All Star geçtiğimiz akşam 2018-2019 sezonunun yarışmacıları "Clam Chowder" çorba için mücadele etti. Marifetli parmakların konuşturulduğu bu etapta Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Yılmaz Öztürk yarışmacılara tam 50 dakika süre verdi. İlk turda yemeklerini şeflere sunan yarışmacılardan Batuhan, Güzide, Suna, Kıvanç ve Faruk Batuhan yaratıcılık turu yani ikinci tura katılmaya hak kazandı.

İkinci tura kalan 6 yarışmacı bu kez havuç ve tarçın ile tuzlu yemek hazırlamak için kollarını sıvadı. Bu yemek için şeflerin yarışmacılara verdiği süre 45 dakikaydı. Bu etapta finale Eda, Suna ve Güzide kalırken, şeflerin aralarında yaptığı seçim sonucunda ana kadroya geçen isim belli oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA KİM GEÇTİ?

MasterChef'te Eda, Suna ve Güzide arasındaki mücadeleden en iyi tabağı çıkaran Güzide şeflerin seçimi sonucunda MasterChef All Star ana kadrosuna alınmaya hak kazandı. Ana kadroya alınan Güzide; "Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Buna göre stratejiler geliştireceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum." dedi.

SOMER SİVRİOĞLU YAYINA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Programa bağlanan Somer Şef konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Birazcık geç kalacağım. Yapımcılarımız bu konuda çok anlayışlı davrandılar ve 'işlerini hallet, kafan rahat bir şekilde gel' dediler. Herkesi çok öpüyorum. Hepiniz çok heyecanlı görünüyorsunuz. Çocuklar hepinizi öpüyorum ve kucak dolusu sarılıyorum. Bu sezon inanılmaz bir sezon. Orada olmayı çok isterdim. Orada olamadığım için biraz üzgünüm. Verdiğimiz sözler var, onları halletmemiz gerekiyor. Şu anda sizlerle beraber olmayı çok isterdim. Elemeler çok heyecanlı geçecek eminim. Kadro şampiyonlar ligi gibi. İnanılmaz bir sene bizi bekliyor. Bir an önce buradaki işlerimi bitirip sizlere katılacağım. Çok yakında görüşürüz. Hepinize bol şans diliyorum'' dedi.

SOMER SİVRİOĞLU MASTERCHEF'E DÖNECEK Mİ?

Mehmet Şef, yaptığı açıklamada Somer Şef'in 4 hafta sonra programa döneceğini ve bu süre zarfında konuk jüri olarak yayınlara bağlanacağını dile getirdi.