Şef Somer Sivrioğlu'ndan 'MasterChef Türkiye' açıklaması: 'Evimdeyim...'

MasterChef All Star 2023'ün ilk bölümü 14 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu yıl eski yarışmacılardan oluşacak MasterChef'te jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun fragmanda yer almaması dikkat çekmiş, "Somer Şef yok mu, MasterChef'ten ayrıldı mı?" soruları gündeme gelmişti. Şef Somer Sivrioğlu söz konusu iddialara ilk kez yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:53
Şef Somer Sivrioğlu'ndan 'MasterChef Türkiye' açıklaması: 'Evimdeyim...'
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, "All Star" formatı ile ekranlara geri dönüyor. Geçen yıllarda yarışmada iz bırakan isimlerin bulunduğu yeni format ile birbirinden farklı tariflerin sunulduğu yarışmada 2018 senesinden beri jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nın yer almaması dikkat çekmişti.

Şef Yılmaz Öztürk'ün fragmanda yer alması akıllara "Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?" sorularını getirmişti.

İDDİALARA İLK YANIT

Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama da yine Somer Şef'ten geldi.

Sivrioğlu MasterChef'te olmayacağı iddialarına sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla son noktayı koydu. 

"EVİMDEYİM..."

Sivrioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor."


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