Melekler ve Şeytanlar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Melekler ve Şeytanlar filmi ne zaman vizyona girdi, uyarlama mı?

Melekler ve Şeytanlar filminin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Senaristliğini David Koepp ve Akiva Goldsman üstleniyor. Peki, Melekler ve Şeytanlar filminin konusu ne? Melekler ve Şeytanlar filminin oyuncuları kim?

MELEKLER VE ŞEYTANLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Başta basit bir terörist grup tarafından işlenmiş gibi görünen Cern cinayetinin, bir anda eskiden kalma bir hesaplaşması olan İlluminati örgütünün Vatikan'ı yok etmek için tezgahladığından şüphelenilir.

Bunun üzerine simgebilim uzmanı Robert Langdon'dan olayı araştırması için Roma'ya davet edilir, Robert'a burada İtalyan bilim insanı Vittoria Vetra'da eşlik ederek çalınan Karşıt maddeyi beraber aramaya koyulurlar. Durduraksız süren bir aksiyonla Robert ve Vittoria, 400 yılık antik sembollerin izini sürerler.

Dan Brown'un yazarı olduğu aynı isimli romanın uyarlaması olan Melekler&Şeytanlar, yine yazarın Da Vinci Şifresi filminden sonra çekilen ikinci uyarlaması. Aslında ilk kitap olan Melekler&Şeytanlar, büyük hasılat elde eden Da Vinci Şifresi'nin aldığı eleştirileri yıkmayı hedefliyor.

MELEKLER VE ŞEYTANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks - Profesör Robert Langdon

Ayelet Zurer - Vittoria Vetra

Ewan McGregor - Carlo Ventresca

Stellan Skarsgård - İsviçreli Muhafız

Pierfrancesco Favino - Müfettiş Ernesto Olivetti

Nikolaj Lie Kaas - Bay Gray

Armin Mueller-Stahl - Kardinal Strauss

MELEKLER VE ŞEYTANLAR FİLMİ UYARLAMA MI?

Melekler ve Şeytanlar filmi Dan Brown'ın aynı adlı kitabından uyarlandı.

MELEKLER VE ŞEYTANLAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Melekler ve Şeytanlar filmi 15 Mayıs 2009 tarihinde gösterime girdi.

MELEKLER VE ŞEYTANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Melekler ve Şeytanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.