Meraklı Adamın 10 Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meraklı Adamın 10 Günü filmi ne zaman yayımlanacak?
Meraklı Adamın 10 Günü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Meraklı Adamın 10 Günü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Meraklı Adamın 10 Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meraklı Adamın 10 Günü filmi ne zaman yayımlanacak?
Meraklı Adamın 10 Günü filminin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Filmin senaristliğini Damla Serim ve Mehmet Eroğlu üstleniyor. Peki, Meraklı Adamın 10 Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meraklı Adamın 10 Günü filmi ne zaman yayımlanacak?
MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Gizemli davaların peşinde olan özel dedektif Sadık, Meraklı Adamın 10 Günü’nde, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan “Yansın Bu Du¨nya” mahlaslı genç bir tiktok fenomenini arayacak.
MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nejat İşler
Rıza Kocaoğlu
Kadir Çermik
İlayda Akdoğan
Şenay Gürler
Cem Uslu
Sezer Arıçay
Onur Gürçay
Hazal Subaşı
Cem Özeren
Ece Özdikici
Umut Karadağ
Cenan Çamyurdu
Cem Zeynel Kılıç
Umut Temizaş
Ayten Uncuoğlu
MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
"10 Gün" üçlemesinin son filmi olan Meraklı Adamın 10 Günü 7 Kasım'da Netflix kütüphanesine eklenecek.
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