Yayınlanma: 29.10.2024 - 19:05

Güncelleme: 29.10.2024 - 19:05

Meraklı Adamın 10 Günü filminin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Filmin senaristliğini Damla Serim ve Mehmet Eroğlu üstleniyor. Peki, Meraklı Adamın 10 Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meraklı Adamın 10 Günü filmi ne zaman yayımlanacak?

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gizemli davaların peşinde olan özel dedektif Sadık, Meraklı Adamın 10 Günü’nde, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan “Yansın Bu Du¨nya” mahlaslı genç bir tiktok fenomenini arayacak.

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nejat İşler

Rıza Kocaoğlu

Kadir Çermik

İlayda Akdoğan

Şenay Gürler

Cem Uslu

Sezer Arıçay

Onur Gürçay

Hazal Subaşı

Cem Özeren

Ece Özdikici

Umut Karadağ

Cenan Çamyurdu

Cem Zeynel Kılıç

Umut Temizaş

Ayten Uncuoğlu

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

"10 Gün" üçlemesinin son filmi olan Meraklı Adamın 10 Günü 7 Kasım'da Netflix kütüphanesine eklenecek.