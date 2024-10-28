Nejat İşler'in başrolde olduğu 'Meraklı Adamın 10 Günü'nden fragman

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:07

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:07

Netflix, başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı ve yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı roman üçlemesinin final filmi Meraklı "Adamın 10 Günü" için yeni kareler ve fragmanı paylaştı. Yapımcılığını Ay Yapım adına Kerem Çatay’ın üstlendiği filmin finalinde izleyicileri, tehlikeli ve karmaşık ilişkilerle dolu bir macera bekliyor.

Serinin son bölümünde Sadık, kaybolan edebiyat tutkunu genç bir kızı bulmakla görevlendirilir. Ancak her ipucu, onu karanlık ve kirli bir dünyanın daha da derinliklerine sürükler. Sadık, genç kızı bulmadan pes etmemeye kararlıdır. Mehmet Eroğlu ve Damla Serim'in senaryosunu birlikte yazdığı bu heyecan dolu final, 7 Kasım’da Netflix’te yayımlanacak.