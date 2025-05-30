Mesaj filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini Carl Sagan üstleniyor. Peki, Mesaj filminin konusu ne? Mesaj filminin oyuncuları kim?

MESAJ FİLMİNİN KONUSU NE?

Arroway, Vega yıldızından gelen bir sinyal keşfeder. Bu sinyal çözüldüğünde, yüksek teknolojili bir araç tasarım şablonu ortaya çıkmıştır. Bir truva atı ya da uzaklara gidilmesine olanak verecek bir uzay gemisi olma ihtimalleri dünya çapında tartışıldıktan sonra ABD hükûmeti aracı üretmeye karar verir.

MESAJ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Foster

Matthew McConaughey

Tom Skerritt

David Morse

William Fichtner

MESAJ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mesaj filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.