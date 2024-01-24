Miller's Girl filminin konusu ne, oyuncuları kim? Miller's Girl filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Miller's Girl filmi uzun bir bekleyişin ardından izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kısa süre beyazperdedeki yerini alacak olan Miller's Girl filminin oyuncuları ve konusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Miller's Girl filminin konusu ne, oyuncuları kim? Miller's Girl filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Miller's Girl filmi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Jade Bartlett oturuyor. Peki, Miller's Girl filminin konusu ne, oyuncuları kim? Peki, Miller's Girl filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
MILLER'S GIRL FİLMİNİN KONUSU NE?
Miller’s Girl, bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Yetenekli bir genç yazar ve profesörü ikisini de giderek karmaşıklaşan bir ağın içine sokan bir proje için görevlendirince, yaratıcı bir yolculuğa çıkar. Çizgiler bulanıklaşırken ve hayatları iç içe geçerken, profesör ve öğrencisi, bireysel amaç duygularını ve en değer verdikleri şeyleri korumaya çabalarken en karanlık benlikleriyle yüzleşmek zorundadır.
MILLER'S GIRL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jenna Ortega - Cairo Sweet
Martin Freeman - Jonathan Miller
Gideon Adlon
Dagmara Dominczyk
Bashir Salahuddin
Christine Adams
André Wilkerson
Trace Haynes
MILLER'S GIRL FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Miller'S Girl filmi 26 Ocak'ta ABD sinemalarında gösterime girecek. Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği bilinmiyor.
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