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Montana'ya Dönüş filminin konusu ne? Montana'ya Dönüş filminin oyuncuları kim?

Montana'ya Dönüş filminin konusu ne? Montana'ya Dönüş filminin oyuncuları kim?

10.10.2026 17:53:00
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Haber Merkezi
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Montana'ya Dönüş filminin konusu ne? Montana'ya Dönüş filminin oyuncuları kim?

Montana'ya Dönüş (Montana Story) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Montana'ya Dönüş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Montana'ya Dönüş filminin konusu ne? Montana'ya Dönüş filminin oyuncuları kim?

Montana'ya Dönüş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Scott McGehee, David Siegel üstleniyor. Peki, Montana'ya Dönüş filminin konusu ne? Montana'ya Dönüş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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MONTANA'YA DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Birbirinden ayrı düşmüş iki kardeş olan Erin ve Cal, bir zamanlar sevdikleri çiftliğe geri dönerler ve efsanevi bir Amerikan zemininde derin ve acı bir aile mirasıyla yüzleşirler.

MONTANA'YA DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Haley Lu Richardson

Owen Teague

Gilbert Owuor

MONTANA'YA DÖNÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Montana'ya Dönüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

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