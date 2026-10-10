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Hız Tutkusu filminin konusu ne? Hız Tutkusu filminin oyuncuları kim?

Hız Tutkusu filminin konusu ne? Hız Tutkusu filminin oyuncuları kim?

10.10.2026 16:43:00
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Haber Merkezi
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Hız Tutkusu filminin konusu ne? Hız Tutkusu filminin oyuncuları kim?

Hız Tutkusu (Need For Speed) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hız Tutkusu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hız Tutkusu filminin konusu ne? Hız Tutkusu filminin oyuncuları kim?

Hız Tutkusu filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini ise George Gatins üstleniyor. Peki, Hız Tutkusu filminin konusu ne? Hız Tutkusu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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HIZ TUTKUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesinin Marshall Motors adlı otomobil tamirhanesini arkadaşlarıyla birlikte işleten Tobey Marshall, babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları temizleyebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Mesai saatlerini otomobil tamiratıyla geçiren Tobey, hafta sonlarını yer altı otomobil yarışlarında yarışarak geçirmektedir. Yarışlarla birlikte arabalara ve adrenaline duyduğu tutku katbekat artarken, Dino Brewster isimli düşmanından büyük bir teklif alır. Son derece zengin bir adam olan Dino, Tobey'den dünyanın en hızlı ve donanımlı Mustang'ini yapmasını ister. Tobey de gerekli olan parayı böylece tamamlayabileceğini düşünürek bu teklifi kabul eder. Bu esnada yeni bir yarış hazırlığı başlar ve bu yarışta Tobey ile Dino rakip takımlarda yarışacaklardır. Ancak bu yarış bir ölümle sonuçlanır ve Dino suçu bir şekilde Tobey'nin üstüne yıkar. Tobey iki yılını hapishanede geçirecek, ardından intikam hırsıyla Dino'yu esaslı bir yenilgiye uğratmaya çalışacaktır.

HIZ TUTKUSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aaron Paul

Dominic Cooper

Imogen Poots

HIZ TUTKUSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hız Tutkusu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

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