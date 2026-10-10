Başkalarının Hayatı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Başkalarının Hayatı dizisinin son bölümünde ne oldu? Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hülya, Erim’le yaşadığı yakınlaşmayı Neslihan’dan saklarken bir yandan da ikilinin arasını düzeltmeye çalışarak Neslihan’ın güvenini daha da kazanır. Ancak Erim’in Hülya’ya karşı ilgisi giderek artarken Hülya’nın Sarp’a karşı inkâr ettiği duyguları da kendini göstermeye başlar. Üstelik geçmişinden kaçmaya çalışan Hülya için asıl tehlike, cezaevindeki babası Salih’in yeniden hayatına uzanan gölgesi olur. Neslihan’ın yaklaşan doğum günü ise Hülya’ya, girmeye çalıştığı ihtişamlı dünyanın kapılarını biraz daha aralar. Kurduğu oyunlar ve söylediği yalanlarla bu dünyadaki yerini sağlamlaştırmaya çalışan Hülya, kendini giderek daha tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Erim’in evlilik teklifinin arkasındaki gerçeği öğrenen Neslihan, büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da Erim’den vazgeçmemeye karar verir. Hülya ise Erim’in kendisine olan aşkını körüklemeye devam ederken Neslihan’ın artık kendisine eskisi gibi güvenmediğinin farkında değildir. İki arkadaş arasındaki görünmez savaş giderek büyürken Sarp da Hülya ve Erim arasındaki gerçeğe adım adım yaklaşır.

Öte yandan cezaevinden çıkan Salih, Hülya’nın peşini bırakmazken geçmişin gölgesi yeniden Sezginel ailesinin üzerine düşer. Neslihan’ın Hülya’ya duyduğu öfke sonunda patlarken Hülya, kendisini girmeye çalıştığı Özkaran dünyasının kapısının dışında bulur. Köşeye sıkışan Hülya’nın geleceğini değiştirmek için atacağı beklenmedik adım ise tüm dengeleri altüst edecektir.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başkalarının Hayatı dizisinin 3. bölümü 10 Ekim Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.