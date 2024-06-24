Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman?

MÜGE ANLI BU HAFTA VAR MI?

Bayram tatili sonrası 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yani 24 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Bu hafta süresince de Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Programın bu hafta yayınlanması ve yine bu hafta 28 Haziran Cuma günü sezon finaline girmesi bekleniyor. Programın Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyor.