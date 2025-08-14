Muhafızlar (The Guardians) filminin konusu ne? Muhafızlar filminin oyuncuları kim?

Muhafızlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Xavier Beauvois üstleniyor. Peki, Muhafızlar filminin konusu ne? Muhafızlar filminin oyuncuları kim?

MUHAFIZLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Soğuk Savaş döneminde "Patriot" adlı bir organizasyon çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir.

MUHAFIZLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nathalie Baye - Hortense

Iris Bry - Francine

Laura Smet - Solange

Cyril Descours - Georges

Gilbert Bonneau - Henri

Olivier Rabourdin - Clovis

Nicolas Giraud - Constant

MUHAFIZLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Muhafızlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.