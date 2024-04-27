Mukağali filminin konusu ne? Mukağali filminin oyuncuları kim?

Mukağali (Mukagali) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mukağali filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mukağali filminin konusu ne? Mukağali filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:20
Mukağali filminin konusu ne? Mukağali filminin oyuncuları kim?
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Mukağali filminin yönetmen koltuğunda Bolat Kalymbetov oturuyor. Filmin senaristliğini Zhusipbek Korghasbek üstleniyor. Peki, Mukağali filminin konusu ne? Mukağali filminin oyuncuları kim? 

MUKAĞALİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Çok yönlü yetenekli bir adam. Yanlış anlaşılmış ve sansürlenmiş bir dahi. Sevgi dolu ve şefkatli bir baba. Yalnız bir özgürlük savaşçısı. Yüksek dağ kartalı. Hiç tanımadığımız mutlu ama yoksul bir kader şairi. Mukagali Makataev 1976'daki ölümüne kadar tanınmadı. Ancak bugün Kazak edebiyatında bir efsane olarak anılıyor.

MUKAĞALİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tolganai Bisembayeva

Raushan Mazhitova

Aslanbek Zhanbalaev

MUKAĞALİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mukağali filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.


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