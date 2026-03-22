Nasipse Olur filminin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Filmin senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Peki, Nasipse Olur filminin konusu ne? Nasipse Olur filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NE?

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Algı Eke

Burak Sevinç

Nur Sürer

Zeyno Eracar

Erdem Baş

Ünal Yeter

Barış Başar

Hakan Bulut

Yeşim Dalgıçer

Selahattin Taşdöğen

Kıvanç Baran Arslan

Eylem Sezgin

Derya Şen

Aşkım Kapışmak

Sefa Yıldırım

NASİPSE OLUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nasipse Olur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.