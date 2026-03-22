Nasipse Olur filminin konusu ne? Nasipse Olur filminin oyuncuları kim?

22.03.2026 09:55:00
Nasipse Olur filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nasipse Olur filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nasipse Olur filminin konusu ne? Nasipse Olur filminin oyuncuları kim?

Nasipse Olur filminin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Filmin senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Peki, Nasipse Olur filminin konusu ne? Nasipse Olur filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NE?

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Algı Eke

Burak Sevinç

Nur Sürer

Zeyno Eracar

Erdem Baş

Ünal Yeter

Barış Başar

Hakan Bulut

Yeşim Dalgıçer 

Selahattin Taşdöğen 

Kıvanç Baran Arslan 

Eylem Sezgin 

Derya Şen 

Aşkım Kapışmak 

Sefa Yıldırım 

NASİPSE OLUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nasipse Olur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

