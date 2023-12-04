Yayınlanma: 04.12.2023 - 21:13

Güncelleme: 04.12.2023 - 21:13

Show TV ekranlarının yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam ilk bölümü ile yayın hayatına başlayan dizi hakkında araştırılmalar başladı. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne? Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kim?

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.

Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

SEZEN AKSU GÖNDERMESİ

Ne Gemiler Yaktım dizisi adını Sezen Aksu'nun Farkındayım şarkısından alıyor. İşte şarkı sözleri...

Ne yapsan olmuyor gözüm

Terketmiyor bizi hüzün

Bir macera yaşamak dediğin

Küçük zamanlar harmanı

Sevildiğin, üzüldüğün

Hatırlamaktan ibaret

Hatıralar nihayet

Tesellisi çok zor sözün

Ne gemiler yaktım

Ne gemiler yaktım

O kadar yandı ki canım

Sonunda karşıdan baktım

Ne göreyim?

Kendime yıldızlardan daha uzaktım

Ne gemiler yaktım

Ne gemiler yaktım

O kadar yandı ki canım

Sonunda karşıdan baktım

Ne göreyim?

Kendime yıldızlardan daha uzaktım

Bu kızı yeniden büyütmeliyim

Kor ateşlerde yürütmeliyim

Değirmenlerde öğütmeliyim

Farkındayım

Farkındayım

Bu kızı yeniden büyütmeliyim

Kor ateşlerde yürütmeliyim

Değirmenlerde öğütmeliyim

Farkındayım

Farkındayım

Kazanmalı, kaybetmeliyim

Aşk uğruna harp etmeliyim

Bu kızı yeniden büyütmeliyim

Farkındayım

Farkındayım

Kendini seçemiyorsun

Bırakıp kaçamıyorsun

Yazmadığın bir hikayede

Uzun ya da kısa vadede

Az biraz keşfediyorsun

Öteki olabilmeyi

Yerine koyabilmeyi

Geride durabilmeyi

Öğreniyorsun

Ne gemiler yaktım

Ne gemiler yaktım

O kadar yandı ki canım

Sonunda karşıdan baktım

Ne göreyim?

Kendime yıldızlardan daha uzaktım

Bu kızı yeniden büyütmeliyim

Kor ateşlerde yürütmeliyim

Değirmenlerde öğütmeliyim

Farkındayım

Farkındayım

Bu kızı yeniden büyütmeliyim

Kor ateşlerde yürütmeliyim

Değirmenlerde öğütmeliyim

Farkındayım

Farkındayım

Kazanmalı, kaybetmeliyim

Aşk uğruna harp etmeliyim

Bu kızı yeniden büyütmeliyim

Farkındayım

Farkındayım

Kazanmalı, kaybetmeliyim

Aşk uğruna harp etmeliyim

Bu kızı yeniden büyütmeliyim

Farkındayım

Farkındayım