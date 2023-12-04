Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne? Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kim?
Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu akşamı 1. bölümü ile ekranlara gelen dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne? Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kim?
Show TV ekranlarının yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam ilk bölümü ile yayın hayatına başlayan dizi hakkında araştırılmalar başladı. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne? Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kim?
NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?
Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.
Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.
NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.
SEZEN AKSU GÖNDERMESİ
Ne Gemiler Yaktım dizisi adını Sezen Aksu'nun Farkındayım şarkısından alıyor. İşte şarkı sözleri...
Ne yapsan olmuyor gözüm
Terketmiyor bizi hüzün
Bir macera yaşamak dediğin
Küçük zamanlar harmanı
Sevildiğin, üzüldüğün
Hatırlamaktan ibaret
Hatıralar nihayet
Tesellisi çok zor sözün
Ne gemiler yaktım
Ne gemiler yaktım
O kadar yandı ki canım
Sonunda karşıdan baktım
Ne göreyim?
Kendime yıldızlardan daha uzaktım
Ne gemiler yaktım
Ne gemiler yaktım
O kadar yandı ki canım
Sonunda karşıdan baktım
Ne göreyim?
Kendime yıldızlardan daha uzaktım
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Kor ateşlerde yürütmeliyim
Değirmenlerde öğütmeliyim
Farkındayım
Farkındayım
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Kor ateşlerde yürütmeliyim
Değirmenlerde öğütmeliyim
Farkındayım
Farkındayım
Kazanmalı, kaybetmeliyim
Aşk uğruna harp etmeliyim
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Farkındayım
Farkındayım
Kendini seçemiyorsun
Bırakıp kaçamıyorsun
Yazmadığın bir hikayede
Uzun ya da kısa vadede
Az biraz keşfediyorsun
Öteki olabilmeyi
Yerine koyabilmeyi
Geride durabilmeyi
Öğreniyorsun
Ne gemiler yaktım
Ne gemiler yaktım
O kadar yandı ki canım
Sonunda karşıdan baktım
Ne göreyim?
Kendime yıldızlardan daha uzaktım
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Kor ateşlerde yürütmeliyim
Değirmenlerde öğütmeliyim
Farkındayım
Farkındayım
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Kor ateşlerde yürütmeliyim
Değirmenlerde öğütmeliyim
Farkındayım
Farkındayım
Kazanmalı, kaybetmeliyim
Aşk uğruna harp etmeliyim
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Farkındayım
Farkındayım
Kazanmalı, kaybetmeliyim
Aşk uğruna harp etmeliyim
Bu kızı yeniden büyütmeliyim
Farkındayım
Farkındayım
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