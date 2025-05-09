Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filminin oyuncuları kim?

Ninja Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja Turtles) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 20:05

Ninja Kaplumbağalar filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Liebesman oturuyor. Filmin senaristliğini Josh Appelbaum, Kevin Eastman, Peter Laird, André Nemec, Evan Daugherty üstleniyor. Peki, Ninja Kaplumbağalar filminin konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filminin oyuncuları kim? 

NINJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Manhattan'ın lağım kanallarında yaşayan ve hocaları Splinter Usta ile birlikte New York'taki kötülüklere ve Shredder'a karşı verdikleri mücadele konu alıyor. Megan Fox, acar gazeteci April O'Neil rolünde oynuyor. 1990'lı yılların çocuklarının en unutulmaz çizgi kahramanlarından olan Ninja Kaplumbağalar'ın 3 boyutlu filmi, 5 Eylül 2014'te Türkiye'de gösterime girdi.

NINJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Megan Fox

Alan Ritchson

Will Arnett

William Fichtner

Whoopi Goldberg

Noel Fisher

Abby Elliott

Danny Woodburn

Jeremy Howard

Yasiin Bey

Keith Mackler

Toshiko Onizawa

Steven Weisz

NINJA KAPLUMBAĞALAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ninja Kaplumbağalar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.


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