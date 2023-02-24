Nur Sürer hayranları çok üzülmüştü.. İyi haber nihayet geldi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 22:16

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 22:16

Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Camdaki Kız'' dizisi izlen me rekorları kırmaya devam ederken dizinin kadrosundan yıkıcı bir ayrılık yaşanmıştı. Feride karakterine hayat veren Nur Sürer diziye ölerek veda etmişti. Bu yıkıcı veda ünlü oyuncunun hayranlarını derinden üzmüştü.

YENİ ANLAŞMASINA İMZA ATTI

Neyse ki, bu üzüntü kısa sürdü. Başarılı oyuncu yeni dizisiyle setlere döndü. Çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Aile' dizisinde başrol oyuncusu olan Nur Sürer yine etkili bir karakterle seyirci karşısında olacak.





Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Show TV ekranlarında yayınlanan 'Aile' dizisinin yayın tarihi de kesinleşti. Aile dizisi sezonun en çok merak edilen işi… Ay Yapım imzalı dizinin 14 Şubat olarak planlanan yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih merak konusuydu. İşte o tarih belli oldu.

Yeni bir değişiklik olmazsa “Aile” 7 Mart Salı günü seyirciyle buluşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide ayrıca Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer rol alıyor.

Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; Aile dizisinin kadrosunda genç yeteneklerde yer alacak. Bu kapsamda oyuncu seçimleri de devam ediyor.



