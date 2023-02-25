Fasulyeyi ziyan etmeyin, 23 yıllık aşçı erimemesini sağlayan tüyoyu verdi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 18:41

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 18:41

Kuru fasulye yemeği pişirirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları 23 yıllık usta aşçı Aykut Bahadır Korkmaz açıkladı. Eğer sizinde evde yapacağınız kuru fasulyenin lokantalardaki gibi olmasını istiyorsanız bu püf noktaları sakın atlamayın.

Pişireceğiniz kuru fasulye mutlaka yeni alınmış olsun.

Tavuk suyu eklemeyi unutmayın

Zeytinyağı kullanın

Karışık salça kullanabilirsiniz.

Kimyon eklemeyi unutmayın. Kimyon yemeğin gazını da alacaktır.

Bir tutam karbonat eklemeyi de ihmal etmeyin. Karbonat hem yemeğin gazını alacak hem de fasulye erimeyecektir.



Kuru Fasulye Malzemeler;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

500 gram kuru fasulye bir gece önceden suda bekletilmiş

3 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

½ çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber





Kuru Fasulye Yemeği Yapılışı;

*Tenceremize ilk önce yemeklik olarak doğradığımız soğanları bir miktar sıvıyağ ve tereyağıyla kavuralım.

*Soğanların kavrulmasının ardından domates salçasını ilave edelim, kokusu çıkana kadar kavuralım.

*Bir gece önceden dinlendirmiş olduğumuz fasulyeleri tencereye koyup 1-2 dakika karıştıralım.

*Üzerine suyu, tuzu ve toz biberi ekleyelim.

*Kapağını kapatıp yumuşayana kadar bekleyelim.

*Pişince altını kapatıp dinlendirdikten sonra arzu ettiğiniz şekilde sunabilirsiniz.

KURU FASULYE YEMEĞİNİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Evde yaptığınız kuru fasulye yemeğinizi ''acı biber turşusu, pirinç pilavı ve cacık'' ile birlikte servis edebilirsiniz.

Faydaları saymakla bitmiyor..

Kuru fasulyenin faydaları da saymakla bitmiyor. Kuru fasulye, böbrek rahatsızlıklarına karşı etkili görev gören bir besindir. Vücudun organları arasında böbreğe daha çok destek sağlamaktadır. Romatizma şikayetlerinin son bulması için düzenli kuru fasulye tüketilmesi önerilmektedir. Kuru fasulye sindirim sistemi içinde çok faydalıdır. Özellikle kuru fasulyenin kabızlığa çok iyi geldiği belirtiliyor.



