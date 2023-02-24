Yiyeceklerdeki güve ve böcek sorununu çözmenizi sağlayacak doğal yöntem

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 22:59

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 22:59

Yiyeceklerimizde bazı durumlarda küf, böceklenme ve güve sorunu oluşabilmeltedir. Özellikle daha çok kuru bakliyatlarda bu sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ancak bazı doğal yöntemlerle bu sorundan kurtulmak mümkün olabiliyor.

FİYATLAR SÜREKLİ ARTIYOR

Fiyatlar sürekli arttığı için ev ihtiyaçlarımızı artık toplu alıyoruz diyenlerin sayısı artarak devam ediyor. Çünkü bir hafta önce alınan bir ürünün fiyatı bir hafta sonra hiç olmadığı kadar artabiliyor. Bu yüzdende toplu alım yapanların sayısı epey fazla.

GÜVE SORUNU OLUŞABİLİYOR

Ancak tüketemeyeceğimiz kadar gıda satın aldığımızda evde doğru bir şekilde saklamazsak güve, böceklenme gibi sorunlar oluşabiliyor. Bu sorunu çözmek için ise bazı doğal yöntemler dikkat çekiyor.

Güve, Lepidoptera takımından kelebek türlerine verilen genel isim olarak biliniyor. Halk arasında buğday, kumaş, odun ve bakliyat gibi şeylere musallat olmaları ile daha çok bilinirler. Diğer böcek türleri gibi açık pencere ve kapılardan eve girebilen güveler, havasız, kapalı ve karanlık ortamları fazlasıyla sever. Nemli ortamlar, güve oluşumu için oldukça idealdir. Kahverengi tonlarındaki renkleri ve geceleri ortaya çıkmaları, güvelerin daha kolay ayırt edilmesini de sağlar. Tahıl, bakliyat, tahta ve yünlü eşyalarda kurtçuk şeklinde de üreyebilirler. Açıkta bırakılan besinler, güvelerin beslenmelerini ve gelişmelerini de sağlar. Evinize dadanan güvelerden bir an önce kurtulmak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Haberciniz'de yayınlanan bir içerikte; Güve ve böceklenme sorununu ortadan kaldırmaya yarayacak bazı doğal bilgiler paylaşıldı.

İşte yiyeceklerinizi korumaya yarayacak güve sorununu ortadan kaldıran bilgiler.

KİLER VE GIDA GÜVELERİNE KARŞI DOĞAL YÖNTEM

Gıda güveleri için ilk çare, kilerde esansiyel portakal yağına batırılmış gazlı bez kareleri kullanmak ve her rafa kavanozların arasına birkaç adet bu bezleri koymaktır.

Başka bir çözüm ise gazlı bez veya pamuklu bir mendil üzerine 15 damla lavanta yağı dökmek ve yine aynı şekilde kiler ve dolapların içinde kullanmaktır.

MOBİLYA GÜVELERİNE VE BÖCEKLERİNE DOĞAL ÇÖZÜM

Öte yandan sorunu gidermek için sadece bunun yeterli olacağını düşünmüyorsanız ya da mobilyalarınızda da aynı sorunun olduğunu gördüyseniz şu yöntemi da uygulayabilirsiniz. 5 damla okaliptüs yağı veya çay ağacı yağı eklediğiniz 1 bardak beyaz sirke ile mobilyaları ve raflarını silin ya da bu karışımı bir sprey şişesine doldurup sorunlu bölgelere püskürtün. Ardından bölgeleri kurulayın.

GARDIROP VE GİYSİ GÜVELERİNE KARŞI DOĞAL ÇARE

Dolaplarda veya şifonyerlerde de benzer böceklere rastlamak mümkündür. Bu durumlarda da , uçucu yağlar bu tür böcekleri kovmak için çare oluyor.

Örneğin paçuli yağı son derece kokuludur ve böcekleri kovar ayrıca doğrudan giysilere de püskürtülebilir. Bunun yağın evinizdeki bitkiler için de önemli faydalı işlevleri olacaktır, çünkü parazitleri, böcekleri, bakterileri, mantarları ve otçul hayvanları uzaklaştırır. Yine, selvi veya sedir ağacının esansiyel yağı, giysilerden ve gardıroplardan tahta kurtlarını çıkarmada çok etkilidir.

Sorununuza göre esansiyel yağ seçerek evdeki böcek sorununu kolayca çözebilirsiniz!