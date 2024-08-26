Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:20

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:20

Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu değişti. Neler Oluyor Hayatta yeni sezon sunucuları Ferda Yıldırım ve Hakan Ural oldu. Peki, Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok? Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı?

NUR TUĞBA NAMLI NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMINDA NEDEN YOK?



Uzun zamandır Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğun Hakan Ural ile yapan Namlı, 19 Temmuz'da yaptığı paylaşımda programdan ayrıldığını açıklarken sebebini paylaşmadı.

Hakan Ural ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Namlı, "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir Kanal D ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm @hakanuralofficial ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene... O yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor

Ne kadar teşekkür etsem az…

Programımızın her gününde ben sizin bana olan sevginizi hep hissettim. Benim sevgimin de size ulaştığını umuyorum. Sizlerle beni buluşturan işimi de, sizi de çok seviyorum!

Biz sizinle yeni işlerde yine buluşacağız, yine beraberiz

Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi yolluyorum, iyi ki varsınız. " ifadelerini kullandı.