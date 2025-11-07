Öğretmenler Odası (The Teachers' Lounge) filminin konusu ne? Öğretmenler Odası filminin oyuncuları kim?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 20:41:00
Öğretmenler Odası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Öğretmenler Odası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Öğretmenler Odası filminin konusu ne? Öğretmenler Odası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Öğretmenler Odası filminin yönetmenliğini ve senaristliğini İlker Çatak üstleniyor. Peki, Öğretmenler Odası filminin konusu ne? Öğretmenler Odası filminin oyuncuları kim? 

ÖĞRETMENLER ODASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Carla Nowak bir lisede matematik öğretmenliği yapan genç bir kadındır. Kendisini yeni atandığı okulundaki meslektaşlarından ayıran en önemli özelliği ise idealizmidir. Arka arkaya yaşanan hırsızlık olayları okulda huzuru kaçırırken Türk bir öğrenci hırsızlıkla suçlanır ve Carla bu olayı araştırmaya karar verir.

ÖĞRETMENLER ODASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonie Benesch

Leonard Stettnisch

Eva Löbau

Michael Klammer

ÖĞRETMENLER ODASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Öğretmenler Odası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.

