2000'lere damga vuran film dizi oluyor: City of God dizisi BluTv'de...

Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:37

Güncelleme: 23.07.2024 - 14:37

HBO Max, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında 'City of God: The Fight Rages On' adlı dizinin 26 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime gireceğini duyurdu.

'The Fight Rages On', Fernando Meirelles ve Kátia Lund tarafından yönetilen ve başrolünde Alexandre Rodrigues'in oynadığı 2000 yapımı Brezilya filmi 'City of God'ın devamı niteliğinde olacak.

Rodrigues, yeni dizinin başrolünde yer alacak ve orijinal oyuncu kadrosundan Roberta Rodrigues, Thiago Martins, Sabrina Rosa, Kiko Marques ve Edson Oliveira da geri dönecek.

Diğer oyuncular arasında Andréia Horta, Marcos Palmeira, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Jefferson Brasil, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel ve Luiz Bertazzo bulunuyor.

'The Fight Rages On', 2000'lerin başında, filmdeki olaylardan yirmi yıl sonra, genç bir uyuşturucu satıcısının hapisten çıkmasıyla Cidade de Deus'un yeniden tartışmaya açıldığı bir dönemde başlıyor.

HBO Original Yapımı "City of God: Savaş Devam Ediyor" 26 Ağustos'ta BluTv'de yayımlanacak...