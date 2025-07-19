Olmadı Kaçarız filminin yönetmen koltuğunda Erkan Nurhan oturuyor. Filmin senaristliğini Erol Hızarcı üstleniyor. Peki, Olmadı Kaçarız filminin konusu ne? Olmadı Kaçarız filminin oyuncuları kim?

OLMADI KAÇARIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eğlenceli video içerikleri hazırlayan ve yakın arkadaş olan Umut ve Emre sosyal medya fenomenidir. Davet üzerine gittikleri tatil yöresinde kendilerine sponsor olan otelin sahibi Ezgi ile arkadaş olurlar. Ezgi'nin babasının ölümü ve otelin zor durumuna üzülen Umut ve Emre otele ortak olur ve sosyal medyayı kullanarak otelin işlerini düzeltmeyi teklif ederler. Kendisi de internet fenomeni olmaya çalışan erkek hemşire Serhat, Umut ve Emre'nin kendisini küçümsemesiyle öfkelenir. İntikam hırsı ile Umut ve Emre'nin başlarına olmadık işler açar. Umut ve Emre Otele müşteri çekmek ve tanıtımını yapmak amacıyla balayı çiftlerini davet etmeleriyle olaylar başlar.

OLMADI KAÇARIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aykut Elmas

Halil İbrahim Göker

Ezgi Gizem

Gökhan Eksen

Ferit Okan Tokmak

Büşra Karaağaç

OLMADI KAÇARIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Olmadı Kaçarız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.