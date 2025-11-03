Ölüm Anahtarı filminin yönetmen koltuğunda Tim Smit oturuyor. Filmin senaristliğini Omid Nooshin, Charlie Kindinger üstleniyor. Peki, Ölüm Anahtarı filminin konusu ne? Ölüm Anahtarı filminin oyuncuları kim?

ÖLÜM ANAHTARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Gelecekte geçen, bilgisayar oyunu tarzı hikayede; sınırsız enerji için paralel evrenleri harekete geçiren bir deney yapılır. Ancak işler planladıkları gibi gitmez. Pilot ve fizikçi Will Porter, robot uçaklar ve askerler tarafından takip edilir. Yok olmaya başlayan dünyada Porter, gerçek dünyayı, insanlığı, ailesini kurtarmak için Redivider kutusunu bir kuleye yetiştirmeye çalışmaktadır.

ÖLÜM ANAHTARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dan Stevens

Bérénice Marlohe

Charity Wakefield

Tygo Gernandt

Mike Reus

Bas Keijzer

Gijs Scholten van Aschat

Don Alphonso

ÖLÜM ANAHTARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Anahtarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.