Ölüm Yarışı 4: Anarşinin Ötesinde filminin yönetmen koltuğunda Don Michael Paul oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Giglio, Paul W.S. Anderson, Don Michael Paul üstleniyor. Peki, Ölüm Yarışı 4: Anarşinin Ötesinde filminin konusu ne? Ölüm Yarışı 4: Anarşinin Ötesinde filmi oyunları kimler? İşte ayrıntılar...
ÖLÜM YARIŞI 4: ANARŞİNİN ÖTESİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Goldberg vahşi ve kanlı ölüm yarışının acımasız bahisçisidir. Bahisçisi olduğu bu yarışlarda ölmek ve öldürmek kurallar dahilindedir. Devletin bile durduramadığı bu kana susamış ölüm yarışlarının lideri ise Frankenstein adındaki acımasız bir suçludur. Frankenstein o kadar güçlenmiş ve diğer suçluların hayranlığını o kadar kazanmıştır ki, artık kendi küçük ordusunu kurmak üzeredir.
ÖLÜM YARIŞI 4: ANARŞİNİN ÖTESİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zach McGowan
Frederick Koehler
Christine Marzano
Danny Trejo
Yennis Cheung
Danny Glover
Nicholas Aaron
Julian Seager
Cameron Jack
Kellie Blaise
ÖLÜM YARIŞI 4: ANARŞİNİN ÖTESİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölüm Yarışı 4: Anarşinin Ötesinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.