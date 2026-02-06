Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 17:26:00
Ölüm Yarışı (Death Race) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölüm Yarışı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölüm Yarışı filminin konusu ne? Ölüm Yarışı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ölüm Yarışı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Peki, Ölüm Yarışı filminin konusu ne? Ölüm Yarışı filminin oyuncuları kim? 

ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Azılı suçlularla tıkabasa dolu bir hapishanenin yöneticileri, cezaevindeki mahkumları birbirleriyle dövüşmeye zorlayarak, bol miktarda para kazanabilecekleri, tüyler ürpertici bir çeşit gladyatör oyunu düzenlemeye karar verir. Adrenalin yüklü, şiddet arzusuyla yanıp tutuşan mahkumlarsa bir arenaya çıkıp birbirleriyle ölesiye mücadele etmeye dünden hazırdır. 

ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Tyrese Gibson

Ian McShane

Joan Allen

Robin Shou

Max Ryan

Jacob Vargas

John Fallon

Jason Clarke

Benz Antoine

ÖLÜM YARIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Yarışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

