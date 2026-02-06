Ölüm Yarışı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Peki, Ölüm Yarışı filminin konusu ne? Ölüm Yarışı filminin oyuncuları kim?
ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Azılı suçlularla tıkabasa dolu bir hapishanenin yöneticileri, cezaevindeki mahkumları birbirleriyle dövüşmeye zorlayarak, bol miktarda para kazanabilecekleri, tüyler ürpertici bir çeşit gladyatör oyunu düzenlemeye karar verir. Adrenalin yüklü, şiddet arzusuyla yanıp tutuşan mahkumlarsa bir arenaya çıkıp birbirleriyle ölesiye mücadele etmeye dünden hazırdır.
ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Statham
Tyrese Gibson
Ian McShane
Joan Allen
Robin Shou
Max Ryan
Jacob Vargas
John Fallon
Jason Clarke
Benz Antoine
ÖLÜM YARIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölüm Yarışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.