Ölümcül Sır (The Bricklayer) filminin konusu ne? Ölümcül Sır filminin oyuncuları kim?

Ölümcül Sır filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filmin senaristliğini Pete Travis ve Hanna Weg üstleniyor. Peki, Ölümcül Sır filminin konusu ne? Ölümcül Sır filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMCÜL SIR FİLMİNİN KONUSU NE?

CIA'e yapılan şantajlar kontrol edilemez bir hale gelince, teşkilatın en iyi ajanı Vail (Aaron Eckhart) emekliliğini bir kenara bırakıp mecburen işinin başına döner. Ancak olaylar sıra dışı bir hal alınca, uluslararası bir komployla karşı karşıya oldukları ortaya çıkar. Vail ekibiyle birlikte olayları çözmeye çalışırken, hayatta kalma mücadelesi verecek ve geçmişten gelen sırlar da çözülmeye başlayacaktır.

ÖLÜMCÜL SIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aaron Eckhart

Nina Dobrev

Clifton Collins Jr.

Tim Blake Nelson

ÖLÜMCÜL SIR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Sır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.