Son Vuruş filminin konusu ne? Son Vuruş filminin oyuncuları kim?
Son Vuruş (Knock Off) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Vuruş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Vuruş filminin konusu ne? Son Vuruş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Vuruş filminin yönetmen koltuğunda Tsui Hark oturuyor. Filmin senaristliğini Steven E. De Souza üstleniyor. Peki, Son Vuruş filminin konusu ne? Son Vuruş filminin oyuncuları kim?
SON VURUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünya Hong Kong'un Çin yönetimine geçmesi için geri sayarken, Marcus Ray bir jean şirketinin temsilcisi olarak ülkede bulunan genç bir adamdır. O ve geveze iş arkadaşı Tommy Hendricks, kendilerini başarılı olursa dünyayı sarsacak bir terör planın içinde bulurlar. Plan, saat pili olarak gizlenmiş çok güçlü patlayıcılarla ilgilidir...
SON VURUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme - Marcus Ray
Paul Sorvino - Harry Johanson
Rob Schneider - Tommy Hendricks
Mark Houghton - Bear
Lela Rochon - Karen Lee
Carman Lee - Detective Ling Ho
Wyman Wong - Eddie Wang
Michael Miller - Tickler
Jeff Wolfe - Skaar
Glen Chin - Skinny
Lynne Langdon - V-six Secretary
Ray Nicholas - Karl
Moses Chan - Officer Fong
Steve Brettingham - Hawkeye
SON VURUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Vuruş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
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