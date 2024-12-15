Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:42

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:42

Son Vuruş filminin yönetmen koltuğunda Tsui Hark oturuyor. Filmin senaristliğini Steven E. De Souza üstleniyor. Peki, Son Vuruş filminin konusu ne? Son Vuruş filminin oyuncuları kim?

SON VURUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya Hong Kong'un Çin yönetimine geçmesi için geri sayarken, Marcus Ray bir jean şirketinin temsilcisi olarak ülkede bulunan genç bir adamdır. O ve geveze iş arkadaşı Tommy Hendricks, kendilerini başarılı olursa dünyayı sarsacak bir terör planın içinde bulurlar. Plan, saat pili olarak gizlenmiş çok güçlü patlayıcılarla ilgilidir...

SON VURUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme - Marcus Ray

Paul Sorvino - Harry Johanson

Rob Schneider - Tommy Hendricks

Mark Houghton - Bear

Lela Rochon - Karen Lee

Carman Lee - Detective Ling Ho

Wyman Wong - Eddie Wang

Michael Miller - Tickler

Jeff Wolfe - Skaar

Glen Chin - Skinny

Lynne Langdon - V-six Secretary

Ray Nicholas - Karl

Moses Chan - Officer Fong

Steve Brettingham - Hawkeye

SON VURUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Vuruş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.