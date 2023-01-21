Omar ve Biz filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 09:00

Omar Ve Biz (Omar And Us), yönetmenliğini Maryna Gorbach Er ve Mehmet Bahadır Er'in, senaristliğini yeniden Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.

OMAR VE BİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, iki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hiikayesini konu ediyor. İsmet, Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşayan, kısa bir süre önce emekli olan bir komutandır. Aynı apartmanda yaşayan komşuşu Sabri ise ölümden dönmüş, kendisine yardımcı olan iki göçmen sayesinde hayatı kurtulmuştur. Bu olayın ardından Sabri iki göçmeni evinde misafir etmeye karar verir. Ancak İsmet bu durumdan pek memnun değildir. İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan İsmet, bu süreçte kendisini önyargılarıyla yüzleşmesini sağlayacak olayların içinde bulur.

OMAR VE BİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Bender

Taj Sher Yakub

Menderes Samancılar

Hala Alasayesneh

Ushan Çakır

Uygar Tamer

OMAR VE BİZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Omar Ve Biz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.