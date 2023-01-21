Omar ve Biz filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Omar Ve Biz filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Omar Ve Biz filminin konusu ne? Omar Ve Biz filminin oyuncuları kim? Omar Ve Biz filminin IMDb puanı kaç?
Omar Ve Biz (Omar And Us), yönetmenliğini Maryna Gorbach Er ve Mehmet Bahadır Er'in, senaristliğini yeniden Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.
OMAR VE BİZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, iki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hiikayesini konu ediyor. İsmet, Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşayan, kısa bir süre önce emekli olan bir komutandır. Aynı apartmanda yaşayan komşuşu Sabri ise ölümden dönmüş, kendisine yardımcı olan iki göçmen sayesinde hayatı kurtulmuştur. Bu olayın ardından Sabri iki göçmeni evinde misafir etmeye karar verir. Ancak İsmet bu durumdan pek memnun değildir. İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan İsmet, bu süreçte kendisini önyargılarıyla yüzleşmesini sağlayacak olayların içinde bulur.
OMAR VE BİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cem Bender
Taj Sher Yakub
Menderes Samancılar
Hala Alasayesneh
Ushan Çakır
Uygar Tamer
OMAR VE BİZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Omar Ve Biz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Hapishaneden yazdı
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki
- AKP'den flaş EYT açıklaması: Tarih verildi!
- Boğaziçi Üniversitesi, Cem Ersoy’u görevden aldı!
- Cumhur İttifakı'nda 'Arınç' krizi