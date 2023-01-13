Korteks filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:02

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:02

Korteks (Cortex), yönetmenliğini ve senaristliğini Moritz Bleibtreu'nun üstlendiği, 2020 yapımlı bir drama filmidir.

KORTEKS FİLMİNİN KONUSU NE?

Hiposomnia denilen, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanacak ve kendisine ailevi olarak aktarılmış hastalığı yüzünden Hagen 3 aydır uyku problemi yaşar. Bu arada karısı Niko kendisinden boşanmak ister.

KORTEKS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gianni Giardinelli

Andre Dussollier

Pascal Elbé

Marthe Keller

Philippe Laudenbach

Claire Nebout

Julien Boisselier

Igor Skreblin

Claude Perron

KORTEKS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Korteks filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.