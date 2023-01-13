Korteks filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2020 arasında yer alıyor. Peki, Korteks filminin konusu ne? Korteks filminin oyuncuları kim? Korteks filminin IMDb puanı kaç?
Korteks (Cortex), yönetmenliğini ve senaristliğini Moritz Bleibtreu'nun üstlendiği, 2020 yapımlı bir drama filmidir.
KORTEKS FİLMİNİN KONUSU NE?
Hiposomnia denilen, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanacak ve kendisine ailevi olarak aktarılmış hastalığı yüzünden Hagen 3 aydır uyku problemi yaşar. Bu arada karısı Niko kendisinden boşanmak ister.
KORTEKS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gianni Giardinelli
Andre Dussollier
Pascal Elbé
Marthe Keller
Philippe Laudenbach
Claire Nebout
Julien Boisselier
Igor Skreblin
Claude Perron
KORTEKS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Korteks filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.
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