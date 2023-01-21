Yağmurlu Bir Pazar filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2014 yılında vizyona giren Yağmurlu Bir Pazar filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yağmurlu Bir Pazar filminin konusu ne? Yağmurlu Bir Pazar filminin oyuncuları kim? Yağmurlu Bir Pazar filminin IMDb puanı kaç?
Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain), yönetmenliğini ve senaristliğini Frank Whaley'in üstlendiği, 2014 yapımlı bir drama filmidir.
YAĞMURLU BIR PAZAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Zenginliklerle çevrili ve Manhattan’da bol kaynaklarla yaşayan 12 yaşındaki çello dehası Reggie, yalnız bir hayat yaşar. İşini yeni kaybeden ve istikrarsız bir aşk hikayesine öncülük eden Eleanor ile tanışırken, ikisi farklı dünyalarını keşfetmeye başlamak için birbirlerine ilham olurlar.
YAĞMURLU BIR PAZAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Leighton Meester
Debra Messing
Billie Joe Armstrong
Julian Shatkin
YAĞMURLU BIR PAZAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yağmurlu Bir Pazar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Hapishaneden yazdı
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki
- AKP'den flaş EYT açıklaması: Tarih verildi!
- Boğaziçi Üniversitesi, Cem Ersoy’u görevden aldı!
- Cumhur İttifakı'nda 'Arınç' krizi