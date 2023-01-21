Yağmurlu Bir Pazar filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 09:00

Yağmurlu Bir Pazar (Like Sunday, Like Rain), yönetmenliğini ve senaristliğini Frank Whaley'in üstlendiği, 2014 yapımlı bir drama filmidir.

YAĞMURLU BIR PAZAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Zenginliklerle çevrili ve Manhattan’da bol kaynaklarla yaşayan 12 yaşındaki çello dehası Reggie, yalnız bir hayat yaşar. İşini yeni kaybeden ve istikrarsız bir aşk hikayesine öncülük eden Eleanor ile tanışırken, ikisi farklı dünyalarını keşfetmeye başlamak için birbirlerine ilham olurlar.

YAĞMURLU BIR PAZAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leighton Meester

Debra Messing

Billie Joe Armstrong

Julian Shatkin

YAĞMURLU BIR PAZAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yağmurlu Bir Pazar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.