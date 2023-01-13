Sokak Yarışçısı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:49

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:49

Sokak Yarışçısı (Street Racer), yönetmenliğini Teo Konuralp, senaristliğini Carey Van Dyke ve Shane Van Dyke'in üstlendiği, 2008 yapımlı bir aksiyon filmidir.

SOKAK YARIŞÇISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yasadışı bir sokak yarışçısı, genç bir çocuğun sakat kaldığı trajik bir kaza nedeniyle hapis yattıktan sonra kendisini Los Angeles'ın ara sokaklarında ve otoyollarında yüksek hızlı rekabet dünyasına sürüklenmiş halde bulur.

SOKAK YARIŞÇISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clint Browning

Dorothy Drury

Robert Pike Daniel

Jason Ellefson

Dustin Fitzsimons

Jennifer Dorogi

Jack Goldenberg

SOKAK YARIŞÇISI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Sokak Yarışçısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.0 olarak belirlenmiştir.