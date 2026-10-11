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Ömür Usta dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Ömür Usta dizisi bugün var mı?

Ömür Usta dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Ömür Usta dizisi bugün var mı?

11.10.2026 20:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ömür Usta dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Ömür Usta dizisi bugün var mı?

Ömür Usta dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ömür Usta dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Ömür Usta dizisi bugün var mı?

NOW TV ekranlarının yeni dizisi Ömür Usta'nın ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ömür Usta dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Ömür Usta dizisi bugün var mı? İşte ayrıntılar...

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ÖMÜR USTA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ömür Usta dizisinin yeni bölümü 11 Ekim Pazar akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.

ÖMÜR USTA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mete’nin kurduğu çifte hayatın ve söylediği yalanların ortaya çıkması, her iki aile için de yıkıcı sonuçlar doğurur. Oğlunun kendisinden utandığı gerçeğiyle yüzleşen Ömür, hayatının en ağır sınavlarından birini verir. İpek ise inandığı dünyanın sahteliğiyle yıkılır.

Ailesinin imajını korumak isteyen Nevra, Mete’yi İpek’ten tamamen koparmak için harekete geçer. Ancak Nevra, bu kontrolcü hamleleri karşısında çocukları için her şeyi göze alan Ömür'ü bulacaktır. Eşinin olaylardaki payını fark eden Tunç ise Nevra’yla karşı karşıya gelecektir. 

Öte yandan Nazlı tek başına sürüklendiği çıkmazdan bir kurtuluş yolu ararken, Cüneyt kendi korkularıyla baş başa kalır. 

İki farklı dünyanın çarpışması, herkesi kendi doğrularıyla yüzleşmeye mecbur bırakacaktır!

ÖMÜR USTA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mete’nin İpek ve ailesine kurduğu yalanlarla dolu hayatın ortasında oğluyla karşılaşan Ömür, hayatını adadığı evladının kendisinden utandığını fark ettiğinde büyük bir yıkım yaşar. Mete’nin yoksulluktan kurtulma hırsı ve annesine söylediği ağır sözler aralarındaki uçurumu derinleştirirken, Mete İpek’i kaybetmemek için yalanlarını daha da büyütmeyi seçer.

Ömür, bir yandan bu acıyla mücadele etmeye çalışırken diğer yandan da çocuklarının sakladığı gerçeklerle sınanmaktadır. Cüneyt yeniden kumara sürüklenmenin eşiğindedir; Nazlı ise yaşadığı hayal kırıklığının yanında kimseye anlatamadığı ağır bir gerçekle tek başına mücadele eder.

Tunç ile Ömür’ün yıllar sonra yeniden kesişen yolları ise Nevra’nın huzursuzluğunu daha da artırmıştır. Nevra, Ömür ile Tunç’un geçmişten gelen yakınlığına öfkelenmesinin yanı sıra Mete’nin anlattığı kusursuz hayattan da şüphelenerek gerçeğin peşine düşmeye karar verir. Yıldız ise Mete’nin kurduğu oyunun başarıya ulaştığını düşünmektedir fakat Nevra’nın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. 

Bu bölümde Ömür, bir annenin karşılaşabileceği en ağır gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak…

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