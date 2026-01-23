Oscar adayı Muhteşem Marty filminin konusu ne? Muhteşem Marty filminin oyuncuları kim?

Muhteşem Marty filminin yönetmen koltuğunda Josh Safdie oturuyor. Filmin senaristliğini Josh Safdie ve Ronald Bronstein üstleniyor. Peki, Muhteşem Marty filminin konusu ne? Muhteşem Marty filminin oyuncuları kim?

MUHTEŞEM MARTY FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç masa tenisi oyuncusu Marty Mauser’ın "kazanmak" uğruna yaptıklarını ve bu eylemlerinin sonuçlarını anlatıyor.

MUHTEŞEM MARTY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Timothée Chalamet

Odessa A’zion

Gwyneth Paltrow

Tyler the Creator

Fran Drescher

Sandra Bernhard

Abel Ferrara

MUHTEŞEM MARTY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Muhteşem Marty filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.