Paranoid Park filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gus Van Sant üstleniyor. Peki, Paranoid Park filminin konusu ne? Paranoid Park filminin oyuncuları kim?

PARANOID PARK FİLMİNİN KONUSU NE?

Portland’daki kaykaycıların uğrak yeri Paranoid Park’tan (nam-ı diğer Punk Park) adını alan filmde usta yönetmen Gus Van Sant, bir kez daha gençlerin dünyasına bakıyor. Blake Nelson’un romanından uyarlanan film, ergenlik çağındaki kaykaycı Alex’in bir gece kaza sonucu bir güvenlik görevlisini öldürmesi ve bu konuda ağzını açmamaya karar vermesi üzerine gelişen olayları konu ediniyor.

PARANOID PARK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Taylor Momsen

Scott Patrick Green

Gabe Nevins

Daniel Liu

Jake Miller

Lauren Mckinney

Winfield Jackson

Joe Schweitzer

Grace Carter

John Michael Burrowes

Dillon Hines

Jay 'smay' Williamson

PARANOID PARK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Paranoid Park filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.