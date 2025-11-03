Paranoid Park filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gus Van Sant üstleniyor. Peki, Paranoid Park filminin konusu ne? Paranoid Park filminin oyuncuları kim?
PARANOID PARK FİLMİNİN KONUSU NE?
Portland’daki kaykaycıların uğrak yeri Paranoid Park’tan (nam-ı diğer Punk Park) adını alan filmde usta yönetmen Gus Van Sant, bir kez daha gençlerin dünyasına bakıyor. Blake Nelson’un romanından uyarlanan film, ergenlik çağındaki kaykaycı Alex’in bir gece kaza sonucu bir güvenlik görevlisini öldürmesi ve bu konuda ağzını açmamaya karar vermesi üzerine gelişen olayları konu ediniyor.
PARANOID PARK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Taylor Momsen
Scott Patrick Green
Gabe Nevins
Daniel Liu
Jake Miller
Lauren Mckinney
Winfield Jackson
Joe Schweitzer
Grace Carter
John Michael Burrowes
Dillon Hines
Jay 'smay' Williamson
PARANOID PARK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Paranoid Park filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.